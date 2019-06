Bruno Zoat

di 78 anni

Ne danno il triste annuncio la figlia Patrizia, il genero Claudio,i nipoti Irene ed Elia, le sorelle, il fratello, i cognati, le cognate,i consuoceri Graziella e Bepi, i nipoti ed i parenti tutti.

Le Esequie avranno luogo Mercoledì 12 corr. mese alle ore 16.00

nella chiesa parrocchiale di Fagnigola, ove il caro Bruno giungerà

dalle nuove celle mortuarie dell’Ospedale Civile di Pordenone

site in Via del Traverso.

Sarà recitato il santo rosario Martedì sera alle ore 19.00

nella chiesa medesima.

Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.

La figlia Patrizia desidera ringraziare R.S.A. di Azzano Decimo,

per la professionalità e la gentilezza riservata al Papà,

e il reparto di neurologia dell’Ospedale Civile di Pordenone

per la cura e l’enorme umanità dimostrata in ogni momento.

I famigliari fin d’ora ringraziano quanti

vorranno partecipare alle Esequie.