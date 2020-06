CRISTINA TURCHET IN PUIATTI

di 59 anni

Con grande dolore lo annunciano:il marito Giuseppe, la figlia Jessica, il papà Silvano,il genero Andrea, la nipotina Serena,i familiari e parenti tutti.

Dopo una benedizione all’Hospice Via di Natale,

la cara Cristina proseguirà per la cremazione per

poi trovare dimora nel cimitero di Visinale.

La famiglia ringrazia