Delfina Piccinato

di anni 81

Ne danno l’annuncio: i figli, la nuora, i generi, i nipoti Luigi e Giulia.

I Funerali saranno celebrati nella Chiesa Parrocchiale SS. Giacomo e Nicola di Brugnera

Martedì 24 dicembre alle ore 11:00, giungendo dalla “Casa degli Angeli”

sita in via Bandida n°8 a Sacile.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Brugnera.

Il Santo Rosario verrà recitato Lunedì 23 dicembre alle ore 19:00 in Chiesa a Brugnera.

Si ringrazia.

BRUGNERA, 22 dicembre 2019

