DELIA CALDO IN CALDERAN

di 76 anni

Te ne sei andata in punta di piedi per volare in alto dove ci sono le stelle:il marito Ezio, la figlia Patricia, la nipote Arianna con Matteo, la sorella, i fratelli,i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

Le Esequie avranno luogo Martedì 17 corr. mese alle ore 14.30

nella chiesa parrocchiale di Fagnigola, ove la cara Delia giungerà

dall’Ospedale Civile di Udine.

Sarà recitato il santo rosario Lunedì sera alle ore 18.30

nella chiesa medesima.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Fagnigola.

I famigliari fin d’ora ringraziano quanti

vorranno partecipare alle Esequie.