DINO CELOT

Ne danno il triste annuncio: la moglie Franca, i figli Fabrizio con Claudia e Matteo con Mara, i nipoti Eleonora, Beatrice, Giulia e Alessandro, la cognata, il cognato ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo mercoledì 14 luglio alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe in Borgomeduna, ove Dino giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home di Vial Turco n. 2, Pordenone.

Dopo le esequie seguirà la cremazione.

Il Santo Rosario verrà recitato martedì 13 luglio alle ore 18,30 nella Chiesa medesima.

NON FIORI MA EVENTUALI OFFERTE PER LA “VIA DI NATALE”.

