DINO MARIUZ

di 83 anni

Ne danno il triste annuncio la moglie Ivana,i figli Flavia e Stefano, la sorella Luigina,i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in forma privata in rispetto

del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

per l’emergenza del COVID-19.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Cordenons.

La famiglia del defunto

sentitamente ringrazia.