EGIDIO ZAMPARO

di 67 anni

Ne danno il triste annuncio la moglie Mary, la figlia Martina con Jacopo,

le sorelle Maurizia e Bianca, il cognato Franco, i nipoti ed i parenti tutti.

Le esequie avranno luogo Mercoledì 27, alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Bagnarola,

partendo dall’abitazione dell’Estinto sita in Via Sacile N°13 per la chiesa.

Martedì sera alle ore 19.00, nella chiesa medesima, verrà recitato il santo rosario.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Bagnarola.

Bagnarola di Sesto al Reghena, 24 gennaio 2021

P.F.A. Associate S. Marco – Tolusso – Tel. 0434.631147

