EMMA TOMASELLA VED. CAPUTO

I funerali avranno luogo venerdì 12 luglio alle ore 15,30

nella Chiesa Parrocchiale del Beato Odorico a Pordenone,

ove Emma giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home

di vial Turco, 2 a Pordenone.

Seguirà la sepoltura nel cimitero di Sacile.

Il S. Rosario verrà recitato giovedì 11 luglio

alle ore 19,30 nella Chiesa medesima.

NON FIORI MA EVENTUALI OFFERTE

PER LA MISSIONE DI PADRE ANIL IN INDIA.

Si ringrazia fin d’ora quanti parteciperanno.

