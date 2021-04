ENZO DEL PIERO “BORTULIN”

di 88 anni

Ne danno il triste annuncio:la moglie, il figliola sorella, i nipoti ed i parenti tutti.

Si ringrazia particolarmente tutto il personale di assistenza.

“Saluto tutti i roveredani, amici, conoscenti e non.

Un particolare saluto all’Auser, alla Pro Loco, alla Virtus Calcio,

alla Filarmonica roveredana, al Motoclub con i quali ho collaborato,

augurando tanti successi e, dulcis in fundo,

un caro saluto all’amico don Ruggero Mazzega,

degnissimo parroco di Roveredo in Piano.”