FIORINDO DAL SANTO

di 82 anni

Ne danno il triste annuncio: la moglie Vanda coni figli Antonio, Antonella, Annamaria Isabella e Federica,la nuora, i generi, i nipoti, il pronipote, i fratelli,la sorella ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno Martedì 5 Novembre

alle ore 11:00 nella chiesa Arcipretale di Pasiano

ove la cara salma giungerà dalle nuove celle dell’ospedale

Civile di Pordenone site in via Del Traverso.

Dopo le esequie il caro Fiorindo proseguirà per la cremazione.

Lunedì alle ore 20:00 in chiesa verrà recitato il santo Rosario.

Non fiori ma eventuali offerte da devolvere

al Centro Diurno di Azzano Decimo.

La famiglia ringrazia in modo particolare il Dott. Gionata Pessa

per le amorevoli cure prestate, il Centro Diurno di Azzano Decimo e

a quanti vorranno onorare la sua memoria.