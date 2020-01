I funerali avranno luogo sabato 25 gennaio alle ore 15,00

nella Chiesa Parrocchiale di Giais, ove Franca giungerà

dalla Casa per Anziani di Aviano in Via Aldo Moro n. 13.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Giais.

Il S. Rosario verrà recitato venerdì 24 gennaio alle ore 19,00

nella Chiesa medesima.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia

