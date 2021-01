FRANCESCA MORO IN BORASO

di 77 anni

Ne danno il triste annuncio il marito Adriano, i figli Mauro, Michael e Roberto, le nuore Monica, Luisa ed Ilaria, i nipoti Brian e Mattia, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo Martedì 19 alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Corva, ove la cara Francesca giungerà dalle nuove celle dell’Ospedale civile di Pordenone site in Via del Traverso.

Sarà recitato il santo rosario Lunedì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.

Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.

Non fiori ma eventuali offerte da devolvere a Cooperativa Sociale ACLI Cordenons.

Corva di Azzano Decimo, 15 gennaio 2021

P.F.A. Associate S. Marco – Tolusso – Tel. 0434.631147