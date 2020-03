GEMMA MORO VED. MICELLI

I funerali avranno luogo martedì 10 marzo alle ore 10,30

nel Duomo Concattedrale San Marco, ove Gemma

giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home

di Vial Turco 2 a Pordenone.

Seguirà la tumulazione nel cimitero Urbano di Pordenone.

Il Santo Rosario verrà recitato lunedì 9 marzo

alle ore 19,00 nella Chiesa del Cristo.

La famiglia rivolge un sentito ringraziamento a tutto il personale medico, infermieristico e assistenziale della Casa per Anziani Umberto I

per l’umanità e la professionalità dimostrata a Gemma

in tutti questi anni, ed un ringraziamento particolare alla signora Drane.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando

alla voce “necrologi” del nostro sito www.prosdocimomario.it