GENNARO BARBATO

di 91 anni

Ne danno il triste annuncio la mogliele figlie, i genericoni nipoti, la sorellae i parenti tutti.

I funerali avranno luogo giovedì 16 gennaio

alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Casarsa della Delizia

ove il caro Gennaro giungerà dall’ospedale civile di S. Vito al Tagliamento.

Al termine della celebrazione si proseguirà

per il cimitero di Casarsa della Delizia.

Non fiori, eventuali offerte verranno raccolte per sostenere il progetto “Ubuntu”

nella periferia di San Paolo (Brasile) che lavora per i giovani svantaggiati.

Mercoledì alle ore 18.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.