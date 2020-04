GIACINTO (ITO) FIER

di 90 anni

Ne danno il doloroso annuncio la sorella, il cognato, i nipoti, i pronipotied i parenti tutti.

In seguito al Decreto del Consiglio dei Ministri in tema COVID-19,

i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Tiezzo.

La famiglia rivolge un caloroso ringraziamento alla signora Karina

del Distretto Sanitario e al Dott. Crucitti per le amorevoli cure prestate.

I famigliari fin d’ora ringraziano quanti

lo ricorderanno con una preghiera.