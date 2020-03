Giacomo Santarossa

di anni 75

Ne danno l’annuncio: la moglie Graziella, il figlio Daniele, la nuora Marina,

i nipoti Andrea, Francesca e Alessia, la sorella, i cognati, la cognata, i nipoti

uniti ai parenti tutti.

Una Benedizione alla presenza dei soli familiari stretti

verrà celebrata presso la “Casa degli Angeli” sita in via Bandida nº 8 a Sacile.

Dopo le esequie la salma proseguirà per la cremazione.

I familiari ringraziano sentitamente quanti sono stati vicini al caro Giacomo

e coloro che ne onoreranno la memoria.

FONTANAFREDDA, 25 marzo 2020

SALVADOR

SERVIZI FUNEBRI

Tel. 0434.72.807 – Cell. 347.59.56.707

Sacile – Fontanafredda – Polcenigo – Caneva – Brugnera

É possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia a mezzo del nostro sito web.

www.servizisalvador.it

Condividi