GIANCARLA SOVRAN VED. SALVADOR

di 77 anni

Ne danno il triste annuncio i figli Rita e Lorenzo,

i nipoti Cristina, Stefano e Fabio, i pronipoti Mattia ed Emily,

il genero, la nuora e i parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 18 settembre alle ore 15.30

nella chiesa di Aurava di San Giorgio della Richinvelda

ove la cara Gianfranca giungerà dall’ospedale civile di S. Vito al Tagliamento.

Al termine della cerimonia si proseguirà per la cremazione.Martedì alle ore 19.00 in chiesa ad Aurava si reciterà il S. Rosario.Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria;

un particolare ringraziamento all’equipe della terapia intensiva

di San Vito al Tagliamento per le cure prestate.

gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it, sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Dilio Fogliato.

Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo. Lasciaun messaggio di cordoglio,sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Dilio Fogliato.Tutti i pensieri verranno ancheai congiunti in ricordo.

Aurava di S. Giorgio della Richinvelda, 15 Settembre 2019

P.F.A. Pompe Funebri Associate S. Marco – Tel. 0434.871360