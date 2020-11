GIANCARLO CAMAROTTO

di 72 anni

“Ci sarà sempre qualcosa di cui essere grati nella vita.”Noi lo saremo sempre per averti avuto come padre, marito e fratello.E per averci dato la possibilità di essere al tuo fianco.

Tua moglie, i tuoi figli, le tue sorelle e i parenti tutti.

Lo saluteremo giovedì 19 novembre

alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Cimpello.

Non Fiori, eventuali offerte saranno devolute

all’Associazione “Parco Sole di Notte” di Pordenone.

Grazie a tutti coloro che hanno speso il loro tempo con un pensiero,

una preghiera o un ricordo per Giancarlo.