Giovanni Nadal

di anni 82

Ne danno l’annuncio: la moglie Francesca, i figli Mariagrazia, Pierangelo,

Laurena, Alberto e Rudy, le nuore, i generi, i fratelli, le cognate, i nipoti

uniti ai parenti tutti.

I Funerali saranno celebrati nella Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni del Tempio

Sabato 22 febbraio alle ore 15:00, giungendo dalla “Casa degli Angeli”

sita in via Bandida nº 8 a Sacile.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Cavolano.

Il Santo Rosario sarà recitato Venerdì 21 febbraio alle ore 19:00 in Chiesa.

Non fiori, eventuali Offerte saranno devolute alla Via di Natale di Aviano.

La famiglia ringrazia fin d’ora quanti parteciperanno alla cerimonia.

S. GIOVANNI DEL TEMPIO, 20 febbraio 2020

