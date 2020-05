GIUSEPPE BIASON

di 92 anni

Ne danno il triste annuncio:la sorella, i cognati, le cognate, i cugini,i nipoti e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno Mercoledì 27 Maggio

alle ore 15:30 nella chiesa di Sant’ Agostino di Torre,

ove la cara salma giungerà dall’ospedale

Civile di Pordenone, per poi trovare

dimora nel cimitero di Pasiano.

Martedì sera alle ore 20:30 nella medesima chiesa,

verrà recitato il Santo Rosario.

Si avvisa che per l’emergenza in atto,

in chiesa sia al S. Rosario che alle esequie ,

potranno partecipare un massimo di 100 persone.

I familiari rivolgono un ringraziamento particolare

al caro amico Dino e a quanti vorranno onorare

la sua memoria.