GIUSEPPE D’ALESSANDRO

di 83 anni

Addolorati lo annunciano i figli, la figlia, le nuore, il genero, il fratello,la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

La cerimonia funebre avrà luogo Martedì 6 corr. mese alle ore 14.30,

nella Sala del Regno dei Testimoni di Geova, sita in Via Polcenigo n 12

di Pordenone, ove il caro Giuseppe giungerà dalle nuove celle

dell’Ospedale Civile di Pordenone site in Via del Traverso.

Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la cremazione.

In seguito al Decreto in tema COVID-19

i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.

Sarà possibile seguire il discorso funebre in video

conferenza per info: contattare i famigliari.

I famigliari fin d’ora ringraziano quanti

vorranno partecipare.