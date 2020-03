Giuseppe Janes

di anni 87

Ne danno il triste annuncio: la cognata, i nipoti uniti ai parenti tutti.

I Funerali saranno celebrati nella Chiesa Parrocchiale S. Giacomo di Polcenigo

Sabato 7 marzo alle ore 15:00, giungendo dalla “Casa degli Angeli”

sita in via Bandida nº 8 a Sacile nel rispetto delle disposizioni indicate dal Ministero

della Salute.

Dopo le esequie si proseguirà per la cremazione.

La famiglia ringrazia fin d’ora tutti coloro che in qualsiasi modo

parteciperanno al lutto.

GORGAZZO DI POLCENIGO, 5 marzo 2020

SALVADOR

SERVIZI FUNEBRI

Tel. 0434.72.807 – Cell. 347.59.56.707

Sacile – Fontanafredda – Polcenigo – Caneva – Brugnera

É possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia a mezzo del nostro sito web.

www.servizisalvador.it

Condividi