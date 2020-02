Giuseppe Verardo

di anni 80

Ne danno il triste annuncio: la moglie Mariangela, i figli Piergiorgio e Massimo,

la nuora, i nipoti uniti ai parenti tutti.

Come disposto dall’ordinanza emanata dalla Regione FVG in data 23 febbraio c.a.

che vieta gli assembramenti di persone, i funerali avranno luogo in forma privata.

Una Benedizione con la sola presenza dei familiari stretti

verrà celebrata presso il cimitero di Tamai, giungendo dalla “Casa degli Angeli”

sita in via Bandida nº 8 a Sacile.

Non fiori ma eventuali Offerte saranno devolute all’Hospice di S. Vito al

Tagliamento.

TAMAI DI BRUGNERA, 28 febbraio 2020

SALVADOR

SERVIZI FUNEBRI

Tel. 0434.72.807 – Cell. 347.59.56.707

Sacile – Fontanafredda – Polcenigo – Caneva – Brugnera

É possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia a mezzo del nostro sito web.

www.servizisalvador.it

Condividi