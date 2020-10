LINA MARIA GIACOMAZZI IN DEL BEL BELLUZ

di 87 anni

Ne danno il triste annuncio il marito Antonio, i figli Mario con Adriana,Mara con Cesare, i nipoti Andrea con Elisa, Chiara con Stefano,Fabrizio con Lisa, Fiorella con Davide, i pronipoti Giovanni, Mattia,Filippo e Lorenzo ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo Mercoledì 7 corr. mese alle ore 15.00

partendo dall’abitazione dell’Estinta sita in Via Cesena Rivatte n° 23

per la chiesa di Azzano Decimo.

Sarà recitato il Santo Rosario questa sera alle ore 20.00

nell’abitazione dell’Estinta e Martedì sera alle ore 19.00

nella chiesa medesima.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Praturlone.

Non fiori, eventuali offerte da devolvere alla parrocchia di Azzano Decimo.

I famigliari fin d’ora ringraziano quanti

vorranno partecipare alle Esequie.