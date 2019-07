Livio Da Fre

di 84 anni

Ne danno il triste annuncio le figlie Paola e Marzia, il genero Valter,i nipoti Elisa, Elena, Sofia ed Andrea e i parenti tutti.

Le Esequie avranno luogo Lunedì 22 corr. mese alle ore 15.30

nella chiesa parrocchiale San Lorenzo in Rorai Grande, ove il caro Livio

giungerà dalle nuove celle mortuarie dell’Ospedale Civile di Pordenone

site in Via del Traverso.

Sarà recitato il santo rosario Domenica sera alle ore 20.00

nella chiesa medesima.

Dopo le Esequie seguirà la tumulazione nel cimitero

di Fratta di Caneva.

I famigliari fin d’ora ringraziano quanti

vorranno partecipare alle Esequie