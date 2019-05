LUCIANA BONNEAU VED. CONDELLO

I funerali avranno luogo lunedì 27 maggio alle ore 15,00

nella Chiesa Parrocchiale dell’Immacolata Concezione,

ove Luciana giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home

di vial Turco n. 2 a Pordenone.

Seguirà la sepoltura nel cimitero urbano.

Il Santo Rosario verrà recitato domenica 26 maggio

alle ore 19,00 nella Chiesa medesima.

NON FIORI MA EVENTUALI OFFERTE

PER LA VIA DI NATALE.

Si ringrazia fin d’ora quanti parteciperanno.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando

alla voce “necrologi” del nostro sito www.prosdocimomario.it