Luigi Del Col

di anni 90

Ne danno l’annuncio: i nipoti Augusto, Antonella con Luigi e Martina,

la sorella Eda, le nipoti Donatella con Mark Francesca e Simona, Ornella

uniti ai parenti tutti.

Una benedizione alla presenza dei soli familiari stretti

verrà celebrata presso la “Casa degli Angeli” sita in via Bandida nº 8 a Sacile.

Dopo le esequie la salma proseguirà per la cremazione.

Eventuali Offerte saranno devolute alla Protezione Civile di Fontanafredda.

I familiari ringraziano sentitamente quanti sono stati vicini al caro Luigi

e coloro che ne onoreranno la memoria.

VILLADOLT DI FONTANAFREDDA, 9 aprile 2020

SALVADOR

SERVIZI FUNEBRI

Tel. 0434.72.807 – Cell. 347.59.56.707

Sacile – Fontanafredda – Polcenigo – Caneva – Brugnera

