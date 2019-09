MARIO SPRINGOLO

di 82 anni

Ne danno il triste annuncio:la figlia, il generole sorelle, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo

giovedì 12 settembre alle ore 15.00 in Duomo a Valvasone

ove il caro Mario giungerà dall’abitazione di via Pozzodipinto, 3.

Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Valvasone.

Mercoledì alle ore 19.30 in Duomo si reciterà il S. Rosario.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria;

un particolare ringraziamento al dott. Gandini Silvio, alle assistenti domiciliari

e a tutte le persone che in questo momento ci sono state vicino.