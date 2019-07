Massimiliano Vacirca

di 47 anni

Ne danno il triste annuncio la moglie Annarita, le figlie Elisa e Martina,.la mamma, il papà, il fratello, i nipoti e i parenti tutti.

Le Esequie avranno luogo Lunedì 1° Luglio alle ore 16.30

partendo dall’abitazione dell’Estinto, sita in Via Chiavornere di Sotto n° 9

per la chiesa.

Domenica sera alle ore 20.30 nella chiesa medesima

verrà recitato il santo rosario.

Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.

Non fiori, eventuali offerte da devolvere al C.R.O.

di Aviano Sosd Alte Dosi.