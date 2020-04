Maurizio Viel

di anni 59

Ne danno il triste annuncio: la moglie Susanna, le figlie Veronica e

Valentina con Francesco, il cognato Ivano, la suocera, l’amico Stefano

ei parenti tutti.

Una benedizione alla presenza dei soli familiari stretti

verrà celebrata presso la “Casa degli Angeli” sita in via Bandida nº 8 a Sacile.

Dopo le esequie la salma proseguirà per la cremazione.

Non fiori. E’ gradita un’offerta al C.R.O. di Aviano in memoria di Maurizio.

La famiglia ringrazia fin d’ora quanti ne onoreranno la memoria.

Un ringraziamento particolare al dott. Franco Pessotto, al personale Medico e Paramedico

del C.R.O. di Aviano e al servizio infermieristico domiciliare del distretto di Fontanafredda

e Sacile per le cure e l’assistenza prestata.

VIGONOVO, 5 aprile 2020

