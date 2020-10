MAURO FABBRO

Ne danno il triste annuncio:

Mara, la mamma, i fratelli,

le cognate, il cognato, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo sabato 17 ottobre alle ore 10,30

nella Chiesa Parrocchiale di Corva, ove Mauro

giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home

di Vial Turco, 2 a Pordenone.

Dopo le esequie seguirà la cremazione.

Il S. Rosario verrà recitato venerdì 16 ottobre

alle ore 19,00 nella Chiesa medesima.

NON FIORI MA OFFERTE PER LA “MATER DEI”

CASA RIFUGIO PER DONNE A VITTORIO VENETO.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando

alla voce “necrologi” del nostro sito www.prosdocimomario.it