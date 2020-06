MONS. ANTONIO TESSARI

È ricordato con viva riconoscenza per il bene operato nei vari servizi svolti in Diocesi come economo della Diocesi, del Seminario e della Casa dello Studente, come presidente dell’Opera diocesana di assistenza e della Caritas diocesana, come collaboratore pastorale nelle Parrocchie

di San Stino, Taiedo-Torrate, San Giorgio della Richinvelda e

parroco di Chievolis.

La Liturgia esequiale avrà luogo nel Duomo Concattedrale

di San Marco Ev. in Pordenone sabato 20 giugno alle ore 10.00.

Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 19 giugno alle ore 19.00

nella chiesa parrocchiale di Pramaggiore e

alle ore 20.30 nella chiesa del Seminario di Pordenone.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando

alla voce “necrologi” del nostro sito www.prosdocimomario.it