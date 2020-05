Nadia Pagani

di anni 66

Ne danno il triste annuncio: la figlia Michela, il fratello Aldo, Christian,

le sue amiche Daniela, Anna Rita e Lorena uniti ai parenti tutti.

I Funerali saranno celebrati alla presenza dei soli familiari

Giovedì 14 maggio alle ore 15:30 nel Duomo di Sacile,

giungendo dalla “Casa degli Angeli” sita in via Bandida nº 8 a Sacile.

Dopo le esequie la salma proseguirà per la cremazione.

Non fiori, eventuali offerte in memoria di Nadia

vengano devolute al C.R.O. di Aviano.

La famiglia ringrazia fin d’ora quanti parteciperanno alla cerimonia

e ne onoreranno la memoria.

SACILE, 12 maggio 2020

