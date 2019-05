Narcisa (Giovannina) Corazza Ved. Colautti

di 89 anni

Ne danno il triste annuncio i figli Roberto, Daniela e Alessandro, la nuora,il genero, i nipoti Francesco, Federico, Daniele e Carlo Maria, la sorella,la cognata ed i parenti tutti.

Le esequie avranno luogo Sabato 1° Giugno alle ore 10.00 nella chiesa

del San Francesco in Via Cappuccini, ove la cara Narcisa giungerà

dalle nuove celle dell’Ospedale di Pordenone, site in Via del Traverso.

Sarà recitato il santo rosario Venerdì sera alle ore 19.00

nella chiesa medesima.

Seguirà la tumulazione nella tomba di famiglia

nel cimitero di Vallenoncello.

I famigliari fin d’ora ringraziano quanti

vorranno partecipare alle Esequie.