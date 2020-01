ORNELLA BARNAVA IN LUCON

di 63 anni

Ne danno il doloroso annuncio: il marito Oriano,i figli Katia con Michele e Andrea con Eva,i nipoti Martina, Davide e Dino,i fratelli e parenti tutti.

Le esequie religiose si svolgeranno

Martedì 7 Gennaio alle ore 15:00

nella chiesa Arcipretale di Pasiano giungendo

dall’ospedale civile di Pordenone.

A cerimonia terminata la cara Ornella

troverà dimora nel cimitero di Pasiano.

Lunedì sera alle ore 20:00 in chiesa

verrà recitato il Santo Rosario.

Per desiderio della famiglia, non fiori

ma eventuali offerte per la ricerca.

Si ringrazia sin d’ora, quanti con la loro presenza,

vorranno unirsi al dolore della famiglia.