PAOLINO TOFFOLI (FICIA)

di 92 anni

Ne danno il triste annuncio:la moglie, la sorella, i nipotii pronipoti, la nuora, i cugini e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo mercoledì 12 c.m. alle ore 10.00

nella Chiesa Arcipretale di San Quirino

ove la cara salma giungerà dall’obitorio del cimitero di San Quirino.

Il Santo Rosario verrà recitato martedì alle ore 19.00 in Chiesa.

Seguirà la sepoltura nel cimitero di San Quirino.

NON FIORI MA OPERE DI BENE.

Si ringrazia in modo particolare i vicini per la loro costante

attenzione e assistenza in questo periodo e quanti

vorranno onorarne la cara memoria.