PAOLO ARFIERO

di 45 anni

Addolorati ne danno il triste annuncio:la mamma, il fratelloe i parenti tutti.

I funerali avranno luogo venerdì 24 gennaio

alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Castions

ove il caro Paolo giungerà dalle nuove celle

dell’ospedale civile di Pordenone site in via del Traverso.

Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.

Non fiori, eventuali offerte saranno devolute all’Associazione

“Il Gabbiano” – Amici dell’Hospice di S. Vito al Tagliamento.

Giovedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.