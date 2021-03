di 91 anni

Ne danno il triste annuncio la moglie Carla, i figli Giuseppe con Sonia,

Maria Grazia con Giuseppe, Leonardo con Donatella,

i nipoti Giulia, Francesco, Giovanna con Matteo, Martina e Federico,

il fratello Angelo le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo Venerdì 5 alle ore 15, partendo dall’abitazione dell’Estinto sita in via Chiesuole N.18 per la chiesa parrocchiale di Corva.

Questa sera alle ore 19.00 sarà recitato il santo rosario nella chiesa medesima.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Corva.

Corva di Azzano Decimo, 3 marzo 2021

P.F.A. Associate S. Marco – Tolusso – Tel. 0434.631147

gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Pietro Polazzo . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo. Lasciaun messaggio di cordoglio,sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Pietro Polazzo . Tutti i pensieri verranno ancheai congiunti in ricordo.