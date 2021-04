REMIGIO BUFFA

di 76 anni

Ne danno il triste annuncio la moglie, il figlio, i cugini,i nipoti, gli amici ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo Mercoledì 7 alle ore 11.00 partendo dall’abitazione dell’estinto in via Valler N 18 per la chiesa arcipretale di Azzano Decimo.

Martedì sera alle ore 19.00, verrà recitato il santo rosario

nella chiesa medesima.

Al termine della cerimonia si proseguirà per la cremazione.