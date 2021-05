RENATA BASSO ved. Battistella

Ne danno il triste annuncio: le figlie, i generi, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 11 maggio alle ore 15,30 nella Chiesa Parrocchiale del Cristo Re di Villanova, ove Renata giungerà dalla Prosdocimo Funeral Homedi Vial Turco n. 2, Pordenone.

Seguirà la cremazione.

Il S.Rosario verrà recitato lunedì 10 maggio alle ore 18,30 nella Chiesa medesima.

“Un particolare ringraziamento all’ASFO, assistenza domiciliare rete cure palliative, per le amorevoli cure ricevute.”

NON FIORI, MA OFFERTE PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE RETE CURE PALLIATIVE

