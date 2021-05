RENZO FRANCESCONI

La moglie, la figlia e i parenti tutti ringraziano sentitamente l’affetto dimostrato per la scomparsa dell’amato Renzo. In questo momento così difficile, per la mancanza di un uomo buono, generoso e leale, è stato di grande conforto sapervi vicini in qualsiasi forma.

Un ringraziamento sentito per le equipe dei reparti di Anestesia e Rianimazione e di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza di Pordenone, per il Dott. Mauro Endri e per tutti i medici che lo hanno seguito in questi anni, per gli amici, i colleghi, le associazioni, i compagni di classe, i commilitoni, i compaesani e le persone che gli hanno voluto bene e dimostrato stima, fiducia e affetto.

Renzo vi ringrazia di cuore.

I funerali si sono svolti in forma privata per volontà del defunto.

