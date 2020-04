ROSETTA MARTOREL IN DELLA COLLETTA

“Non piangete la mia assenza, sono beata in Dio e prego per voi. Dal Cielo continuerò ad amarvi come vi ho amato sulla terra.

Ne danno il triste annuncio: il marito Bruno,

i figli Graziella, Maurizio e Annalisa, la nuora Sandra,

i nipoti Davide, Gioia, Elisa, Luca, Erika e Gabriele ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in forma privata,

in rispetto al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando

alla voce “necrologi” del nostro sito www.prosdocimomario.it