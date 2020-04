SERGIO SPADA

di 77 anni

Ne danno il triste annuncio la moglie, il figliola nuora, gli adorati nipotinii fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.

In seguito al Decreto

del Consiglio dei Ministri in tema di COVID-19

i funerali si svolgeranno in forma privata.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.