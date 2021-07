SILVANA AZZANO VED. DARISI

di 86 anni

Lo annunciano i figli Claudio e Cristina,i nipoti Massimiliano, Matteo, Larry,la sua amata nipotina Elena Sofia,il fratello Maurilio, la sorella Marisa, le cognate e i nipoti.

I funerali avranno luogo sabato 3 luglio alle ore 15.00,

nella chiesa parrocchiale Sant’Antonio Abate di via Pasch,

ove la cara salma giungerà dalle nuove celle mortuarie

dell’ospedale civile di Pordenone site in via del Traverso.

Il Santo Rosario verrà recitato venerdì 2 luglio

alle ore 19.15, nella chiesa stessa.

Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.

La famiglia della defunta

sentitamente ringrazia.