SIRO BAGATIN (SAETTA)

di 97 anni

Ne danno il triste annuncio:i figli Enore, Danilo, Denis e Valter,le nuore, il genero, i nipoti, i pronipotie parenti tutti.

In seguito al Decreto del Consiglio dei Ministri

per l’emergenza del COVID-19, le esequie si svolgeranno

in forma strettamente privata.

Ad emergenza terminata il caro Siro

sarà ricordato con una Santa Messa.

La famiglia ringrazia sin d’ora quanti

vorranno ricordarlo con una preghiera.