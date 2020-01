In memoria della nostra amata

VANJA MARINOVIĆ

in PAVAN

26.3.1940 – 27.12.2019

ci riuniremo con parenti e amici il 3.1.2020

alle ore 15.00 presso la Casa degli Angeli

(Via Bandida , Sacile) per ricordarla assieme.

Il marito Manlio e i figli Angelo, Sascia e Sara

