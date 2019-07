13 cose indispensabili per il tuo ufficio

In questo articolo voglio spiegarti velocemente quali sono le cose che ti servono per poter avere in ufficio tutto ciò che ti occorre.

Le 13 cose che devi avere in ufficio

1. Carta in varie dimensioni, ma anche carta fotografica, da plotter e la carta con le buste da lettere. Ti consiglio anche di avere a disposizione sempre rotoli per i registratori di cassa, per la calcolatrice, per la bilancia e lo scontrino carburante.

2. Biglietti da visita, sono fondamentali per poter lasciare agilmente alle persone il tuo numero di telefono.

3. Cartucce, toner e nastri sono anche loro gli immancabili. Ricordati però di assicurarti che sono compatibili con la tua stampante.

4. Cucitrici, insieme a pinzatrici e levapunti, sono molto importanti perché con loro puoi legare fascicoli di fogli e non perderli. Dalla cucitrice a quella a tavolo, dalla cucitrice per alti spessori a quelle mini,.

5. Colle e nastri adesivi poi devi farne una bella scorta, magari cercando di avere a disposizione anche vari tipi, come magari la colla stick ma anche le colle roller.

6. Blocchi, memo e taccuini ti aiutano ad appuntare all’occorrenza ciò che ti serve. Acquistane sempre un bel po’.

7. Tante piccole cose come i fermagli, le puntine, le molle fermacarte, i fermacampioni, gli spilli, gli elastici, il set da scrivania, il portapenne, i reggilibri, i portarivste, ma anche i registri, le agende, i taccuini.

8. Tutto ciò che a che fare con la modulistica poi, come i moduli per acquisti e vendite, per la gestione del personale, per la contabilità, i trasporti, la sicurezza, l’ambiente etc.

9. Quaderni: i quaderni servono sempre negli uffici. Comprali anche online per averne sempre un po’ a disposizione a basso costo. Ci sono i quaderni senza rigatura, quelli quadretti e quelli a righe.

10. Comprane un po’ di tutti. Anche i raccoglitori ad anelli e i ricambi sono importantissimi per organizzare il tutto.

11. Penne e matite: le penne e le matite sono indispensabili per poter sempre segnare le cose. Non limitarti a un paio di penne ma assicurati di averne sempre una buona scorta, lo stesso vale per le matite colorate. Aggiungici poi le matite in grafite, quelle bicolore, ma anche gli evidenziatori.

12. Calcolatrice: in un ufficio non può mancare una calcolatrice, decidi tu il modello in base alle tue necessità. Magari vuoi una calcolatrice da tavolo, oppure tascabile, scientifica, finanziaria etc.

13. Rotoli di etichette: se ti chiedi dove acquisto sempre le etichette rotolo, sappi che lo faccio online. Ti consiglio anche a te di farlo. Prima di tutto i rotoli di etichette sono indispensabili per poter catalogare le cose, come seconda cosa invece acquistandoli online e in grandi quantità risparmi davvero molto.

Dove acquistare i prodotti per l’ufficio

Io ti consiglio di acquistare i prodotti per l’ufficio online, acquistando poi il materiale in grandi quantità è normale che puoi anche risparmiare e in realtà non poco! Devi però avere le idee ben chiare e acquistare tutto subito in quantità superiori, però sempre facendo attenzione a non comprare troppo di quello che non ti occorre davvero.