Chiusa a Longarone una straordinaria Mostra internazionale felina

LONGARONE (BL) – Si è chiusa la 7a Mostra internazionale Felina di Longarone, una due giorni che ha visto degli splendidi gatti provenienti da tutta Europa e non solo confrontarsi sotto gli occhi attenti di una Giuria internazionale d’eccezione.

E dopo aver assegnato i premi del Best in Show per ognuna della quattro categorie di razza, i vincitori neutri, cuccioli e adulti si sono confrontati nel Best of Best. Ed ecco i vincitori assoluti dei gatti in gara nelle due giornate di sabato e domenica.

SABATO 31 AGOSTO:

– Adulti: Main Coon femmina, SC. Victorycoon’s Barbara Streisand

– Cuccioli: Esotico nero maschio, Welcome Encore

– Neutri: Sacro di Birmania femmina, SP. Aspera Basia Yasmeen

DOMENICA 1 SETTEMBRE:

– Adulti: Main Coon femmina, SC. Victorycoon’s Barbara Streisand (riconfermata per la seconda giornata consecutiva, aggiudicandosi anche il premio ANFI per il maggior punteggio assoluto raggiunto)

– Cuccioli: Persiano femmina, Welcome Euphoria

– Neutri: Chartreux femmina, Beatrice Del Rio Turriga

Assegnato quindi anche il tanto atteso Trofeo Dolomiti all’allevamento che ha conseguito il maggior punteggio con la somma dei punteggi dei gatti in gara nelle due giornate (oltre 500 punti accumulati): l’allevamento WELCOME di Franco e Tatiana, arrivati con i loro gatti da Imperia.