Accordo con il Veneto: Fvg sperimenta “tamponi fai da te”

FVG – I tamponi fai-da-te, presentati in via sperimentale dal governatore veneto Luca Zaia, saranno sperimentati anche in Friuli Venezia Giulia probabilmente grazie a una collaborazione tra le due Regioni.

«Anche noi testeremo questa metodologia di esame – ha spiegato Massimiliano Fedriga – abbinandoli ad altri esami. Anzi, lavoreremo assieme al Veneto per velocizzare la validazione di questi test perché, è bene sottolinearlo, non è detto che funzionino davvero considerato come anche Zaia si trovi in una fase del tutto sperimentale».