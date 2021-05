Accordo Regioni-Governo: addio al coprifuoco e riaperture attività

FVG – Accordo tra Governo e Regioni sulle zone bianche: superamento del coprifuoco e anticipo delle riaperture delle attività.

Sono questi i due principali elementi stabiliti durante l’incontro che si è tenuto tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga.

Durante il confronto è stata condivisa la linea d’azione per le Regioni che passeranno in zona bianca, come il Friuli Venezia Giulia, che dovrebbe diventarlo da martedì 1 giugno. Le decisioni verranno poi recepite attraverso un’apposita ordinanza del ministro.

Restano fermi i criteri riguardanti mascherine, distanziamento, areazione e sanificazione dei luoghi chiusi, mentre la proposta prevede importanti novità per tutti i territori che senteranno in zona bianca.

Innanzitutto verrà abolito il coprifuoco e, inoltre, sarà possibile anticipare, con il passaggio in bianco, le riaperture delle attività economiche e sociali per le quali è già prevista la ripresa delle attività in un momento successivo.

Potrebbe essere, per esempio, il caso della riapertura delle piscine al chiuso, delle fiere o dei matrimoni, che verrebbe così anticipata. Per lo svolgimento di ogni attività le regole da seguire sono quelle relative alle linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni.